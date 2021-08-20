В Україні збираються заборонити рекламу ліків

Ліки не рекламуватимуть / Gmpnews

Українська влада може заборонити рекламувати медичні препарати в ЗМІ. Зокрема, по телебаченню.

Про це 20 серпня заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

"Те, що стосується ситуації, пов'язаної із забороною реклами в медіа медичних препаратів, то це поки пропозиція. Заборона може діяти з 1 січня 2024 року. До цього треба підготуватися. Чи буде це впроваджено чи ні - це залежить від багатьох факторів", - підкреслив Данилов.

Крім того, за його словами, останнім часом саме через дію реклами трапляються летальні випадки.

Також він сказав, що вже є список деяких ліків, які глядачі точно не побачать на телебаченні.

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"Особливо, коли мова йде про пандемічні процеси і людям починають говорити - вживайте це і все буде добре. Після цього було багато випадків, коли лікарі витягали людей з того світу", - підсумував секретар РНБО.

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Нагадаємо, раніше ВВерховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про заборону продажу лікарських препаратів дітям до 14 років. Відповідний закон підтримав 342 депутат. До такого рішення уряд прийшов через те, що серед підлітків трапляється багато смертей і суїцидів саме від медпрепаратів, які доступні їм у вільному режимі.

Також раніше в Київській області в Боярці в академічному ліцеї гармонія дві учениці ліцею отруїлися таблетками, одна з них померла, інша-потрапила в лікарні. Згідно з оперативними даними, дві учениці 7-го класу прийняли невідомі речовини, в результаті чого отруїлися. Одну з них не вдалося врятувати.