В Україні зібралися заборонити перенесення робочих днів через свята

Вихідні в Україні можуть не переносити / pixabay

До Верховної Ради України надійшов законопроект № 4597, який передбачає заборону перенесення робочих днів через свята.

З такою ініціативою виступила фракція Слуга народу на чолі з головою парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою.

Відзначається, що надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, перешкоджає роботі з інвесторами і донорами і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України в світі.

"Аналіз досвіду країн світу в питанні перенесення робочих днів доводить, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині, Данії, Нідерландах, США та інших країнах такої практики немає", — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Автори документа підкреслюють, що перенесення робочих днів — це типова радянська традиція, яка досі зберігається в деяких пострадянських країнах, наприклад в Росії.

Так, перенесення робочих днів, вважають автори законопроекту, знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що слідує за довгими вихідними.

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Зазначимо, в Україні існує практика перенесення робочих днів. Якщо державний вихідний припадає на суботу-неділю, він автоматично переноситься на наступний робочий день і стає вихідним. До слова, всього в Україні визначено 11 святкових неробочих днів.

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