В Україні створили унікальну реконструкцію голосу Тараса Шевченка

В Україні реконструювали голос Кобзаря

В Україні створили реконструкцію голосу письменника і поета Тараса Шевченка. Тепер кожен може почути, як міг би звучати Великий Кобзар, йдеться на сторінці МЗС у Facebook.

До 30 річниці Незалежності України реалізовано фантастичний проект з творчої реконструкції голосу відомого українського художника.

"На жаль, записів мови письменника не існує, але новітні технології роблять можливим неможливе. На основі антропометричних даних і нейромережі за відсутності будь-яких записів команді TABASCO (креативне агентство - ред.) вдалося синтезувати голос Шевченка. Чи може бути більш символічний подарунок для України до Дня народження", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред писав про те, що 12 червня помер відомий український письменник, перекладач і культуролог Лесь Герасимчук, який перекладав з англійської твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Уолта Вітмена та ін.

Про це повідомив голова Національної Спілки письменників України Михайло Сидоржевський, посилаючись на дружину померлого. Йому було 76 років. Письменник і літератор народився в Києві в 1944 році. Його мати-балерина Лідія Герасимчук, батько-інженер-Меліоратор Абрам Насушкін.