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В Україні стрімко гниє картопля на полях через зливи: що буде з цінами

23 липня 2021, 23:58
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На сьогодні картопля надходить у продаж в середньому по 4-7 грн/кг.

Картопля
Картопля в Україні масово гниє / pixabay

Через зливи в липні на більшій території України урожай картоплі зіпсувався.

Як повідомляє Eastfruit фермери змушені знижувати ціну.

Також щодня фермери спостерігають за ціною картоплі на ринку, щоб хоч якось продати урожай.

Зараз продають непридатну для зберігання картоплю, яку виробникам потрібно збути якомога швидше. У той же час попит помітно знизився - споживачів часто не влаштовує зовнішній вигляд картоплі.

У Херсонській області продають картоплю по 3-4 грн/кг. Фермери інших областей, де урожай картоплі більш прийнятної якості, також знижують ціни.

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На сьогодні картопля надходить у продаж в середньому по 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше.

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Синоптики прогнозують, що на всій території країни дощі триватимуть. Тому фермери прогнозують, що ціни на картоплю не збільшаться до кінця серпня, поки не приступлять до збору врожаю картоплі, яка придатна для зберігання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

Про це свідчать дані свіжого дослідження центру ТЕСТ.

Як кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на масляну підробку на ринках і в маленьких магазинах.

картопля ціни на продукти
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