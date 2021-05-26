В Україні будується нова медіаімперія: купили "Українську правду"

Томаш Фіала став новим власником УП / УНІАН

Редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула і генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Як повідомляє "Українська правда", сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Відзначається, що команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвої продовжить працювати у тому ж форматі, що й раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

"За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП і раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде перебувати у вільному доступі на сайті "Української правди", - сказав Фіала.

Мусаєва своєю чергою підкреслила, що інтереси читача для видання на першому місці.

"Весь 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача й українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і головним, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода з новим власником УП закріплює це на папері", - сказала Мусаєва.

У Dragon Capital уточнили, що розглядають цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа і свободи слова в Україні. Інвестиційна компанія переконана у великих перспективах цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких зростатиме протягом наступних років.

Багатий досвід Dragon Capital, накопичений у процесі інвестицій в цифрові медіа та інші суміжні галузі, а також додаткові інвестиції в продукт та інфраструктуру УП допоможуть проєкту стати ще цікавішим для читача і зміцнити його лідерські позиції на ринку.

Редакція НВ, іншого медіапроєкту групи компаній Dragon Capital продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції УП.

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