В Україні суттєво зміняться ціни на цукор: скільки доведеться заплатити за кілограм

Цукор в Україні подешевшає / pixabay

Незабаром ціни на цукор у нашій країні істотно знизяться, що пов'язано з новим сезоном цукроваріння, повідомив генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон.

Через гарний урожай цукрових буряків, популярний в Україні продукт припинить дорожчати і навіть подешевшає.

Основною причиною падіння цін є початок нового сезону цукроваріння, зазначає Роман Сластьон.

Очікується, що кілограм цукру коштуватиме від 22 до 25 гривень. Зараз середня вартість продукту становить близько 30 гривень.

"Ціни на цукор, цілком можливо, найближчим часом знизяться до 22-25 грн/кг, але водночас нижче 20 грн/кг ціна навряд чи буде через низку інших факторів — таких, як високі ціни на цукор на світовому ринку", — пояснив Сластьон.

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Нагадаємо, що за останній рік ціни на цукор в Україні за рік зросли більш ніж на 80%. Він став майже в два рази дорожче, ніж в інших країнах Європи.

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Раніше повідомлялося, що Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, в найближчі півроку, відзначають експерти.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.