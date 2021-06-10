В Україні "талановита артистка" роками виманювала у своїх жертв гроші та золото

Лариса Лисенко "тероризувала" жителів різних міст України / Фото Facebook Андрія Нєбитова

7 червня на Київщині затримали шахрайку-рецидивистку, за якою тягнеться цілий шлейф злочинних епізодів. Звуть аферистку Лариса Лисенко. Їй 43 роки, щонайменше 15 з яких вона живе на кошти ошуканих нею людей.

Лисенко родом з смт. Нижнє Луганської області, але "гастролювала" жінка по всій Україні. Вона "наслідила" в Сумах, Запоріжжі, Мелітополі, а потім перебралася ближче до столиці. Шахрайка "засвітилася" у Фастові, Білій Церкві, Вишгороді, Обухові, Яготині, Василькові та Бучі. Взяли її на гарячому, коли вона намагалася в черговий раз забрати золото та гроші у своїх жертв, пише Obozrevatel.

Правоохоронцям Лисенко добре відома щонайменше з 2007 року. Тоді її оголошувала в розшук міліція Київщини, потім жінку судили за шахрайство. Також притягували до кримінальної відповідальності у 2013 році за серію злочинів у Сумах. Там від її "кримінального таланту" постраждали десятки людей. Лисенко частіше представлялася своїм жертвам співробітницею різних відомств і служб (податкової інспекції, земельного кадастру, санстанції тощо). Шахрайка знаходила "порушення" в роботі й вимагала хабар. А іноді просто залякувала своїх жертв, переконувала, що цінні речі забирає тимчасово – "поки не розв'яжеться проблема".

А у 2016 року від злочинних дій Лисенко постраждали підприємці Мелітополя та Запоріжжя. У цих містах шахрайка орудувала протягом 2016-17 років, а потім переїхала.

За словами копів, Лисенко ретельно готувалася до злочину.

читайте такожШахрай вкрав з картки 140 тис. гривень на лікування дитини: дівчинка померла"Лисенко - прекрасна артистка, дуже балакуча. Коли вибирала нову жертву, то дізнавалася про власника різні подробиці, готувалася до злочину. А потім діяла нахабно і впевнено. Чому їй безроздільно вірили - постраждалі не могли пояснити, говорили, що були ніби під гіпнозом. Їй віддавали все, що було, хоча в першу чергу аферистку цікавили, звичайно ж, гроші", – розповів один з правоохоронців.

У поліції кажуть, що на рахунку гастролерки більше сотні жертв, а суму коштів, що вона виманила, навіть важко уявити.

Як повідомляв Главред, у Херсонській області дві сестри створили сторінку в соціальній мережі та пропонували діагностику захворювань і ворожіння онлайн. Послуги були платними і коштували недешево.

Влітку минулого року в Україні орудували шахраї - вони масово розсилали громадянам смс-повідомлення з інформацією про нібито блокування банківських карт. В результаті люди залишалися без грошей на рахунку.