В Україні "пішла з молотка" перша виправна колонія

В Україні продали з молотка першу в'язницю / obozrevatel.com

У нашій країні на аукціоні продали першу в'язницю - нею стала Львівська виправна колонія №48, яка "пішла" за 377 мільйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках "великого розпродажу в'язниць".

"Сьогодні на аукціоні продали перший лот - майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об'єкта - 132 млн 674 тис.303 грн 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - мало не в три рази!!"- написав міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.

Він зазначив, що в торгах взяли участь 7 учасників та це перший продаж "великого розпродажу в'язниць".

Він пояснив, що розподіл отриманих коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відновлення тюремної інфраструктури і "великий розпродаж в'язниць" перетвориться на "велике будівництво в'язниць".

"Тільки замість занедбанного і розваленого мотлоху ми отримаємо нові в'язниці, які відповідають європейським стандартам і це не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, тюремну реформу не зупинити!",- заявив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Наприкінці весни 2020 року Денис Малюська заявив про запуск проекту платних камер в українських слідчих ізоляторах.

За словами чиновника, їх створили, щоб заробляти гроші на ремонт у безкоштовних камерах, ліквідувати корупцію на розподілі між камерами і знизити витрати на виконання рішень Європейського суду з прав людини.

На даний момент платні камери працюють в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області та місті Дніпро.

Пізніше Малюська заявляв-після запуску платних камер в українських слідчих ізоляторах Мін'юст заробив 115,5 тисячі гривень.