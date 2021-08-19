В Україні посилюють контроль за карантином: МОЗ запроваджує жорсткі вимоги

В Україні посилюють контроль з карантину / pixabay

В Україні через епідемію коронавірусу у всіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Відповідне рішення прийняли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", — підкреслив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Тепер потрібно обов'язково:

носити маски в громадських будівлях і спорудах, в громадському транспорті, при проведенні масових заходів;

дотримуватися фізичної дистанції;

дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті.

Крім того, повинні бути оновлені маршрути щоденного забору і доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, які проводять дослідження на Сovid-19 методом ПЛР.

Реклама

Відповідний лист надіслали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

читайте такожУ МОЗ пообіцяли нагороду за щеплення від коронавірусу

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.