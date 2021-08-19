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В Україні посилюють контроль за карантином: МОЗ запроваджує жорсткі вимоги

19 серпня 2021, 19:34
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За словами глави МОЗ, зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється.

Коронавірус
В Україні посилюють контроль з карантину / pixabay

В Україні через епідемію коронавірусу у всіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Відповідне рішення прийняли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", — підкреслив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Тепер потрібно обов'язково:

  • носити маски в громадських будівлях і спорудах, в громадському транспорті, при проведенні масових заходів;
  • дотримуватися фізичної дистанції;
  • дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті.

Крім того, повинні бути оновлені маршрути щоденного забору і доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, які проводять дослідження на Сovid-19 методом ПЛР.

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Відповідний лист надіслали головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

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МОЗ коронавірус Віктор Ляшко карантин в Україні
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