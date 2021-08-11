В Україні в морозиві та сирі знайшли смертельну отруту

В Україні виявили небезпечні продукти / pixabay

У Чернівецькій області в пончиках, морозиві та м'якому сирі виявили небезпечну отруйну речовину.

Як повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби Чернівецької області, фахівці виявили, що в деяких продуктах виявили етиленоксид. Це органічна хімічна речовина, отруйна для людей і тварин.

Зокрема, отруту знайшли в жуйці, яку додають в морозиво, а також пончиках, що поставляються в Україну з Франції. Також, небезпечну добавку знайшли і в м'якому сирі з Туреччини.

"Шановні оператори ринку, що здійснюють обіг харчових продуктів і споживачі. У разі виявлення даної невідповідної продукції у зверненні просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області", — підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Етиленоксид має дезінфікуючі властивості, тобто, є сильною отрутою для більшості відомих мікроорганізмів навіть в газоподібному вигляді, що використовується для газової стерилізації, наприклад, одноразових медичних шприців.

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Також є повільно діючою сильною отрутою для теплокровних тварин і людини, проявляючи канцерогенну, мутагенну, подразнюючу і наркотичну дію.

Ознаки отруєння: сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.

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Нагадаємо, напередодні в Держпродспоживслужбі повідомили, що в Харкові також виявили морозиво з вмістом отруйної речовини.