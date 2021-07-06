В Україні раптово перестали працювати сайти держструктур: у чому причина

В Україні перестали працювати сайти держструктур / Reuters

В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів - спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента , а пізніше перестали працювати сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

Перестали працювати наступні сайти:

Офісу президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро;

Служби зовнішньої розвідки;

Держслужби спецзв'язку та захисту;

Державного бюро розслідувань.

В СБУ розповіли, що проблеми в роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.

"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов'язано з технічними проблемами інтернет-провайдера", - сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

У чому причина масштабного збою

Пізніше сайти українських держструктур поновили свою роботу після збою. Як пояснили в Держспецзв'язку, збій виник через проблеми з боку інтернет-провайдерів, котрі забезпечують роботу органів державної влади України.

"Технічні фахівці Держспецзв'язку і сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему", - сказали в службі.

Раніше Главред писав про те, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про санкції проти російських хакерів, які причетні до розробки і поширення вірусу Petya на території Української держави. Обмеження схвалені проти 4 юридичних і 6 фізичних осіб. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.