В Україні раптово перестали працювати сайти держструктур: у чому причина

В СБУ розповіли, що проблеми в роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.
В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів - спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента , а пізніше перестали працювати сайти СБУ, НАБУ та інших структур.
Перестали працювати наступні сайти:
- Офісу президента;
- Служби безпеки України;
- Національного антикорупційного бюро;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Держслужби спецзв'язку та захисту;
- Державного бюро розслідувань.
В СБУ розповіли, що проблеми в роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.
"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов'язано з технічними проблемами інтернет-провайдера", - сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.
У чому причина масштабного збою
Пізніше сайти українських держструктур поновили свою роботу після збою. Як пояснили в Держспецзв'язку, збій виник через проблеми з боку інтернет-провайдерів, котрі забезпечують роботу органів державної влади України.
"Технічні фахівці Держспецзв'язку і сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему", - сказали в службі.
Раніше Главред писав про те, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про санкції проти російських хакерів, які причетні до розробки і поширення вірусу Petya на території Української держави. Обмеження схвалені проти 4 юридичних і 6 фізичних осіб. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.