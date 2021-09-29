В Україні відновили видачу "пакунків малюка": що увійшло до "бебі боксу"

В Україні знову почнуть видавати пакунки малюка

Вже з 27 вересня до пологових будинків та центрів соцзахисту нашої країни у всіх регіонах вже почали надходити "пакети малюка". Тепер породіллі можуть обирати між "бебі-боксом" та карткою з грошима, яку можна використовувати в спецмагазинах, розповіла завідувачка відділом дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Людмила Черенько в ефірі Українського радіо.

Відзначається, що отримання такого "бебі-боксу" не змінює розмір допомоги при народженні.

Загальна вартість такої одноразової допомоги у вигляді набору необхідних для новонародженого малюка речей, становить не більше 5 тис. грн. Якщо всі ці речі купувати особисто у роздрібній торгівлі, то за них доведеться заплатити до 9 тис.грн.

У пакет малюка входять:

1 упаковка підгузок, вологі серветки, пелюшки;

3 шапочки на виріст;

11 боді з коротким рукавом різного розміру;

11 боді з довгим рукавом різного розміру;

4 пари повзунків і 11 сліпів;

4 сорочки і 4 пари шкарпеток, рукавиці і 2 слюнявчики;

термометри для води і для тіла

манікюрні ножиці і гребінець;

ковдра, підодіяльник і плед, матрац, 2 рушники;

6 іграшок і килимок, м'яка книжка, креми і мило, коробка-колиска.

Виробляти нові "Бебі-бокси" буде компанія Скай Трейд. Україна, яку за тендером обрало Мінісоцполітики і яка постачала "пакети малюка" в пологові будинки протягом останніх років.

Раніше в Запорізькій області в перинатальному центрі новонароджена дівчинка отримала опіки спини і сідниць, після того, як її після народження поклали на зігріваючий килимок.

До правоохоронців звернувся батько дитини.

"Поліція встановила, що дитина народилася 20 серпня шляхом кесаревого розтину і дві медичні сестри на тривалий час поклали новонароджену дівчинку на електричний зігріваючий килимок. В результаті немовля отримало опіки спини I ступеня і сідниць II ступеня. Зараз стан її стабільний", - йдеться в повідомленні.