В Україні слідом за газом дорожчає хліб: озвучені нечувані цифри

Озвучено сумний прогноз / УНІАН

В Україні очікується подорожчання хлібобулочних виробів. В середньому ціни можуть підскочити на 10-15%.

Такий прогноз озвучив президента Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрія Дученка, пише "Інтерфакс".

"Подорожчання газу в сім разів у порівнянні з цінами попереднього року і подвоєння вартості електроенергії, очевидно, призведе до збільшення їх частки в собівартості хліба. За нашими оцінками, при пікових значеннях цін на енергоносії їх частка в ціні буханця зросте до 15-20%", - підкреслив він.

За даними Дученка, 90% великих і більшість малих хлібопекарських підприємств використовують газ для виробництва хліба і хлібобулочних виробів, при цьому в структурі енергоспоживання підприємств галузі 60% становить газ, а електроенергія - 40%.

читайте такожЦіни на соняшникову олію в Україні знову злетять: названа причина і вартістьСеред інших факторів зростання цін на хліб глава ВАП назвав також подорожчання цукру і рослинної олії вдвічі, зростання цін на пшеницю за рік на 27-29% і рівень інфляції в річному вимірі в розмірі понад 10%.

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"Не хотілося б озвучувати "страшні" цифри, проте зростання цін мінімум на 10-25% уникнути навряд чи вдасться", - підкреслив президент ВАП.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.