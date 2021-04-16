В Україні спалахнули бунти проти посилення карантину

Протест проти карантину у Львові / t.me/lvivpatrolpolice

У Львові близько 70 підприємців у п'ятницю, 16 квітня, влаштували акцію протесту з вимогою послабити карантин.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області, підприємці перекрили у Львові вулицю Городоцьку.

За відомостями поліції, мітингувальники протягом декількох годин ходили по пішохідному переходу, вимагаючи послабити карантину у Львові і дозволити їм працювати. Час від часу вони пропускали тільки громадський транспорт.

Патрульні організували об'їзд цієї ділянки, хоча утворилися чималі затори. Легковий транспорт направляли в об'їзд на сусідні вулиці.

Згодом у поліції уточнили, що протестувальники розійшлися, звільнивши дорогу.

У Хто ж час у Полтаві на площі біля обласної державної адміністрації близько 50 підприємців влаштували мітинг, пише видання Vgorode.ua.

Працівники речових ринків і непродовольчих магазинів просять дозволити працювати, поки область знаходиться в "червоній" карантинній зоні. Крім цього люди хочуть знати термін завершення посиленого карантину.

Бізнесмени наполягають на тому, що такими обмеженнями місцеве керівництво може знищити малий бізнес у Полтаві. Багато хто вже знаходиться на межі закриття. Вони вважають несправедливим те, що невеликі магазини закрили, в той час як великі майданчики продовжують працювати. При цьому не всі дотримуються заходів безпеки.

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У зв'язку з посиленням карантину підприємці збираються проводити акції онлайн і знайти безпечні формати протесту.

/ t.me/s/central_ua_tv

Додамо, що напередодні в Миколаєві виник конфлікт між "маршрутниками" і патрульними через розбіжності в трактуванні правил дотримання карантину.

У підсумку водії заявили, що вони на маршрут взагалі не вийдуть — на знак протесту проти "поліцейського свавілля" і бездумних карантинних вимог, пише novosti-n.org.

/ novosti-n.org

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