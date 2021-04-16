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В Україні спалахнули бунти проти посилення карантину

16 квітня 2021, 13:49
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У Львові підприємці влаштували акцію протесту з вимогою послабити карантин.

У Львові бунтують проти карантину
Протест проти карантину у Львові / t.me/lvivpatrolpolice

У Львові близько 70 підприємців у п'ятницю, 16 квітня, влаштували акцію протесту з вимогою послабити карантин.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області, підприємці перекрили у Львові вулицю Городоцьку.

За відомостями поліції, мітингувальники протягом декількох годин ходили по пішохідному переходу, вимагаючи послабити карантину у Львові і дозволити їм працювати. Час від часу вони пропускали тільки громадський транспорт.

Патрульні організували об'їзд цієї ділянки, хоча утворилися чималі затори. Легковий транспорт направляли в об'їзд на сусідні вулиці.

Згодом у поліції уточнили, що протестувальники розійшлися, звільнивши дорогу.

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У Хто ж час у Полтаві на площі біля обласної державної адміністрації близько 50 підприємців влаштували мітинг, пише видання Vgorode.ua.

Працівники речових ринків і непродовольчих магазинів просять дозволити працювати, поки область знаходиться в "червоній" карантинній зоні. Крім цього люди хочуть знати термін завершення посиленого карантину.

Бізнесмени наполягають на тому, що такими обмеженнями місцеве керівництво може знищити малий бізнес у Полтаві. Багато хто вже знаходиться на межі закриття. Вони вважають несправедливим те, що невеликі магазини закрили, в той час як великі майданчики продовжують працювати. При цьому не всі дотримуються заходів безпеки.

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У зв'язку з посиленням карантину підприємці збираються проводити акції онлайн і знайти безпечні формати протесту.

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/ t.me/s/central_ua_tv

Додамо, що напередодні в Миколаєві виник конфлікт між "маршрутниками" і патрульними через розбіжності в трактуванні правил дотримання карантину.

У підсумку водії заявили, що вони на маршрут взагалі не вийдуть — на знак протесту проти "поліцейського свавілля" і бездумних карантинних вимог, пише novosti-n.org.

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/ novosti-n.org

Коронавірус в Україні:

  • В Україні напруженою ситуація з COVID-19 залишається в Києві, Київській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.
  • Дві області з трьох, в яких ситуація була важкою, а це Закарпатська та Івано-Франківська, вже виведені з "червоного" рівня епідопасності. Чернівецька готується до послаблення карантинних обмежень.
  • За добу 15 квітня в Україні було зафіксовано 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли 438 осіб, одужали - 12 тис.
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