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В Україні вводять ще один COVID-паспорт: що важливо знати

6 липня 2021, 21:27
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Документ розроблений відповідно до вимог ЄС.

паспорта вакцинації
Як виглядатимуть ковід-паспорти / depositphotos.com

В Україні розроблені внутрішній і міжнародний COVID-паспорти, які зараз знаходяться на стадії тестування.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, їх можна буде отримати як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Чиновник зазначив, що зараз йде тестування міжнародного сертифіката для можливості виїзду за кордон.

"У нас є два сертифікати: внутрішній і міжнародний. Сьогодні ми проходимо аудит міжнародного сертифіката всередині країни, і після цього наші європейські колеги будуть дивитися, чи підпадає сертифікат під критерії, які були задекларовані", - сказав міністр, передає Україна 24.

Федоров розповів, що документ розроблений відповідно до вимог ЄС і тепер його доля залежить від дипломатичних здібностей МЗС України.

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На сьогодні сертифікати отримали 5000 осіб, які беруть участь у бета-тестуванні. Повноцінний запуск видачі паспортів імунізації займе деякий час, так як потрібно перевірити коректність роботи системи.

За словами міністра, ковід-паспорт автономний і не вимагає виходу в інтернет. У документі відображається номер закордонного паспорта, ім'я та прізвище власника. Справжність можна перевірити за допомогою QR-коду.

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Внутрішній і міжнародний паспорти вакцинації видаються як в електронному вигляді, так і на паперовому носії. Внутрішні сертифікати можна використовувати для відвідування культурно-масових заходів.

Covid-паспорт і поїздки за кордон

В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу ряд держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.

Лідери країн ЄС вже домовилися створити "covid-паспорти". Євросоюз планує ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації. Документ видадуть безкоштовно.

В Євросоюзі зареєстровано вже чотири вакцини від коронавірусу-Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Jonson&Jonson. Вакцина CoviShield не зареєстрована в ЄС, що може призвести до проблем під час поїздок українців до європейських країн.

коронавірус видача паспортів
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