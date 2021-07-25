В Україні злетіли ціни на м'ясо: яка вартість на ринках

М'ясо дорожчає через вартість зернових / donbass.ua

В Україні стрімко дорожчає м'ясо. Зокрема, злетіли ціни на м'ясо великої рогатої худоби. Так, ціна на яловичину вже досягає 102,71 грн/кг. Експерти стверджують, що торішній показник вартість перевищила на 16%, а ціна минулого тижня - на 1%.

Про це пише agronews.ua з посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Станом на початок липня середня закупівельна ціна яловичини склала 42,6 тис.грн/тонна. Це без урахування ПДВ.

Виходячи з даного показника, за рік вартість яловичини зросла на 10%, за місяць - на 2%, за тиждень - на 1%.

При цьому, ціни відрізняються по регіонах.

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М'ясо на півдні дешевше даного показника - 36,75 тис.грн. А от у центрі - навпаки дорожче - 49,88 тис. грн.

На українських прилавках за яловичину просять до 102,71 грн/кг. В той же час в центральних областях вартість досягає 115,77 грн. У північних - 101,45 грн. А ось на Сході м'ясо можна купити за найбільш доступною ціною - за 98,25 грн/кг. Ще дешевше на Заході - 95,38 грн.

Нагадаємо, рекордсмени цього літа - цукор і соняшникова олія. Посмажити млинці стане на 90% дорожче, ніж минулого року. Захмарні ціни на олію - а це 70 гривень за літр.

Чого очікувати від цін на продукти українцям восени:

З вересня продукти знову додадуть в ціні. І якщо на цукор і масло ціна не зміниться, на 20% можуть подорожчати м'ясо, молоко і яйця. У свою чергу ціна на овочі і фрукти, за словами експерта, буде залежати від нових врожаїв і погоди.

Як зізнаються українці, є і своя економія - незважаючи на ціни їсти менше не стали, зате шукають знижки та акційні пропозиції. Холодна весна, погодні умови, транспортні витрати і подорожчання продовольства в усьому світі – так економісти пояснюють ситуацію з продуктами в Україні.