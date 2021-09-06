В Україні злетіли в ціні крупи: у скільки обійдуться улюблені каші

В Україні подорожчали крупи і м'ясо / pixabay

Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. За даними Мінагрополітики, в середньому відпускні ціни виробників круп за рік піднялися на 13-31%.

Так, наприклад, вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. При цьому єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на неї впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Зазначається, що станом на 3 вересня 2021 року відпускні ціни виробників у середньому по Україні становили:

на кукурудзяну крупу - 12,91 грн / кг (на 24% вище, ніж на 3 вересня 2020 року)

- 12,91 грн / кг (на 24% вище, ніж на 3 вересня 2020 року) на гречану крупу - 35,63 грн / кг (на 14% вище)

- 35,63 грн / кг (на 14% вище) на горохову крупу - 14,33 грн / кг (на 20% вище)

- 14,33 грн / кг (на 20% вище) на ячмінну крупу - 11,20 грн/кг (на 31% вище).

Водночас на м'ясо відпускні ціни в середньому по Україні становили:

на яловичину - 108,15 грн / кг (на 13% дорожче, ніж на 3 вересня 2020 року)

- 108,15 грн / кг (на 13% дорожче, ніж на 3 вересня 2020 року) на свинину - по 89,61 грн / кг (на 5% дорожче)

- по 89,61 грн / кг (на 5% дорожче) на м'ясо птиці - по 58,81 грн (на 29% дорожче).

Експерти також прогнозують, що крім бакалії може дуже подорожчати чорний чай. Головною причиною цього є надзвичайна ситуація із захворюваністю коронавірусом в Індії. За інформацією Financial Times, зараз масові зараження коронавірусу зафіксовані на 90 плантаціях.

Раніше повідомлялося, що в Україні восени значно зміняться ціни на цукор. Як відзначають експерти, після старту нового сезону варіння цукру, ціна цього продукту почне в магазинах поступово знижуватися.