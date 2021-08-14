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В Україні злетять ціни на популярний фрукт

14 серпня 2021, 23:40

Виростити традиційно хороший урожай завадили несприятливі погодні умови - сильні дощі та град.

яблоки_фрукты_еда_яблочный спас
В Україні подорожчають яблука / 1zoom.ru

У нашій країні очікується різке подорожчання яблук через те, що урожай дуже постраждав через негоду. Експерти вказували ще навесні, що вартість вітчизняних плодів в магазинах і на ринках буде близько 70 гривень за кіло, але садівники зараз навіть не беруться робити прогнози, пишуть Факти ICTV

Бажаючим поласувати українськими яблуками цієї осені доведеться розщедритися - через місяць десятки сортів яблук заполонять полиці магазинів, але дешевих плодів цьогоріч не буде.

Виростити традиційно хороший урожай завадили несприятливі погодні умови - сильні дощі і град. У деяких садівничих господарствах був зіпсований мало не весь урожай, і навіть великі господарства вже не говорять про експорт.

За словами агронома з Вінницької області Сергія Попильнюка, через негоду в його господарстві 30 га втрачено саме сортового яблука.

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Українські яблука, особливо ті, що садили на Поділлі, зазвичай мають рекордні та чудові врожаї. У хороший рік з 125 га збирають урожай під 40 тонн смачних солодких плодів, які за всіма показниками обганяють імпортний продукт.

Але цього року ситуація змінилася. Директор агрокомплексу Ярослав Андрушко зараз розводить руками і навіть не береться говорити про майбутні ціни, за якими продаватимуть яблука нового врожаю.

Але крім погоди є й інша серйозна проблема - перекупники і спекулянти.

"Чому ми продаємо так дешево, і чому народ купує так дорого?.. Держава втратила функції регулятора. Я назву абстрактні цифри: якщо ми продаємо по 8 гривень (за кілограм) у себе з виробництва, то в магазинах громадяни купують по 20-25 гривень", - зазначив генеральний директор садівничого комплексу Василь Чергій.

Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.

Яблучний Спас ціни на продукти новини України
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