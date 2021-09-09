В Україні злетять ціни на проїзд у маршрутках: де піднімають тарифи

Ціни на проїзд збільшаться одразу в декількох містах України / gortransport.kharkov.ua

У низці міст України подорожчає проїзд у маршрутках. Тарифи зростуть від однієї до трьох гривень.

Зокрема, з 15 вересня проїзд у маршрутних автобусах подорожчає в Одесі. Замість нинішніх семи гривень одеситам доведеться платити 10, а на деяких маршрутах 11 гривень. Відповідні оголошення з'явилися в транспорті, передає Телеграф. За словами перевізників, нинішній тариф на проїзд в Одесі занижено. Востаннє ціни на проїзд у місті підвищувалися у 2018 році.

Подорожчання проїзду очікується і в Бердянську Запорізької області. Точної дати підвищення ще немає, але відомо, що проїзд встановлять на рівні 8 гривень. Наразі проїзд у маршрутках становить 6 гривень.

У Павлограді Дніпропетровської області вартість проїзду збільшиться на одну гривню. Залежно від дальності маршруту доведеться платити від 7 до 9 гривень.

читайте такожУ Київській області подешевшала вартість проїзду: список маршрутокДорожче обходитиметься проїзд у маршрутках і жителям Сєвєродонецька Луганської області. Подорожчання відбудеться до кінця року, точних цифр поки немає. Наразі ціна проїзду становить 5 гривень.

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Як повідомляв Главред, на початку серпня в Київській обласній адміністрації ухвалили рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті на рівні 15-18% або не більше 1-2 гривень.

Голова Київської ОДА Василь Володін зазначив, що деякі перевізники вже підвищили тарифи на проїзд. Це викликало "значну соціальну напругу серед жителів регіону".

На деяких маршрутах вартість проїзду зросла на понад 20%. У зв'язку з цим Володін запропонував перевізникам обговорити тарифи. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення переглянути тарифи на проїзд на тих маршрутах, де підвищення відбувалися впродовж 2021 року.

Нагадаємо, 9 червня, Кабінет міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.