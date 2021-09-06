В Україні за рік різко підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

Продукти в Україні за рік подорожчали / pixabay

За рік в Україні підскочили відпускні ціни виробників на продукти харчування збільшилися на 9-75%, про це свідчать дані фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики у понеділок, 6 вересня.

Закупівельні ціни на пшеницю (2, 3 і 4 класи) в річному вимірі зросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без ПДВ відповідно). А закупівельні ціни на кукурудзу – зросли на 27% (до 7007 грн/т без ПДВ).

Водночас відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому становили 12,91 грн/кг (+24%), на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (+31%); на гречану крупу – 35,63 грн/кг (14%).

При цьому відпускні ціни виробників на м'ясо ВРХ зросли на 13% – до 108,15 грн/кг з ПДВ, на м'ясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг).

У свою чергу відпускні ціни виробників на соняшникову олію в середньому становили 49,66 грн/кг (+70%). На цукор - 22,09 грн/кг (+75%); на молоко вищого ґатунку – 21,75 грн/кг (+14%); масло вершкове – 174,12 грн / кг (+9%).

Капусту в середньому продавали по 5,15 грн/кг (+12%), буряк – по 7,41 грн/кг (+49%), моркву – по 7,97 грн/кг (+23%).

Раніше Главред писав про те, що крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав в ціні за минулий рік. За даними Мінагрополітики, відпускні ціни виробників круп в середньому за рік піднялися на 13-31%.