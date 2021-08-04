Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено 984 нових випадки зараження вірусом

У Києві зафіксовано 236 випадків інфікування коронавірусом.
Коронавірус в Україні за минулу добу, 3 серпня, було виявлено у 984 осіб. Діагноз коронавірусна інфекція поставили 59 дітям та 48 медичним працівникам. Госпіталізовано 572 людини.
Згідно з даними МОЗ, на ранок середи, 4 серпня, в Україні зареєстровано 984 випадки COVID-19. Найвищий показник заражень за добу у Києві – 236 випадків. Далі йдуть Донецька (91), Харківська (75), Херсонська (71) і Дніпропетровська (64) області.
Коронавірус в Україні - дані на 4 серпня
- Госпіталізовано 572 людини
- Загинуло 43 людини
- Одужало 570 осіб
Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу
- ПЛР-тести – 22 533
- ІФА – 8 064
- Експрес-тести – 16 845
Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час
- Кількість хворих - 2 255 345 людей
- Одужало - 2 188 273 людини
- Загинули - 53 024 осіб
- Число ПЛР-тестів - 11 446 663.
Показники захворюваності по містах
- м. Київ – 236 випадків;
- Вінницька область – 19 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 64 випадки;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 53 випадки;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 34 випадки;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 46 випадків;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 19 випадків;
- Харківська область – 75 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 2 випадки.
Коронавірус в Україні
За попередню добу, 2 серпня, в Україні було встановлено 884 нових випадки COVID-19. Госпіталізовано 334 людини. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Парламентарій від Слуги народу Олександр Качура 3 серпня заявив, що наприкінці літа або у вересні в Україні можуть запустити локальні локдауни. Вже восени може бути впроваджено загальнонаціональний карантинний режим.