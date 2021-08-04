Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено 984 нових випадки зараження вірусом

За добу з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 572 осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу, 3 серпня, було виявлено у 984 осіб. Діагноз коронавірусна інфекція поставили 59 дітям та 48 медичним працівникам. Госпіталізовано 572 людини.

Згідно з даними МОЗ, на ранок середи, 4 серпня, в Україні зареєстровано 984 випадки COVID-19. Найвищий показник заражень за добу у Києві – 236 випадків. Далі йдуть Донецька (91), Харківська (75), Херсонська (71) і Дніпропетровська (64) області.

Коронавірус в Україні - дані на 4 серпня

Госпіталізовано 572 людини

Загинуло 43 людини

Одужало 570 осіб

Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу

ПЛР-тести – 22 533

ІФА – 8 064

Експрес-тести – 16 845

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час

Кількість хворих - 2 255 345 людей

Одужало - 2 188 273 людини

Загинули - 53 024 осіб

Число ПЛР-тестів - 11 446 663.

Показники захворюваності по містах

м. Київ – 236 випадків;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 19 випадків;

Харківська область – 75 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

Коронавірус в Україні

За попередню добу, 2 серпня, в Україні було встановлено 884 нових випадки COVID-19. Госпіталізовано 334 людини. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Парламентарій від Слуги народу Олександр Качура 3 серпня заявив, що наприкінці літа або у вересні в Україні можуть запустити локальні локдауни. Вже восени може бути впроваджено загальнонаціональний карантинний режим.