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Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено 984 нових випадки зараження вірусом

4 серпня 2021, 09:07

У Києві зафіксовано 236 випадків інфікування коронавірусом.

коронавірус
За добу з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 572 осіб / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу, 3 серпня, було виявлено у 984 осіб. Діагноз коронавірусна інфекція поставили 59 дітям та 48 медичним працівникам. Госпіталізовано 572 людини.

Згідно з даними МОЗ, на ранок середи, 4 серпня, в Україні зареєстровано 984 випадки COVID-19. Найвищий показник заражень за добу у Києві – 236 випадків. Далі йдуть Донецька (91), Харківська (75), Херсонська (71) і Дніпропетровська (64) області.

Коронавірус в Україні - дані на 4 серпня

  • Госпіталізовано 572 людини
  • Загинуло 43 людини
  • Одужало 570 осіб

Кількість тестів на COVID-19 за минулу добу

  • ПЛР-тести – 22 533
  • ІФА – 8 064
  • Експрес-тести – 16 845
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Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за весь час

  • Кількість хворих - 2 255 345 людей
  • Одужало - 2 188 273 людини
  • Загинули - 53 024 осіб
  • Число ПЛР-тестів - 11 446 663.

Показники захворюваності по містах

  • м. Київ – 236 випадків;
  • Вінницька область – 19 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 64 випадки;
  • Донецька область – 91 випадок;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 53 випадки;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 34 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 34 випадки;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 46 випадків;
  • Полтавська область – 23 випадки;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 19 випадків;
  • Харківська область – 75 випадків;
  • Херсонська область – 71 випадок;
  • Хмельницька область – 35 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 10 випадків;
  • Чернігівська область – 2 випадки.

Коронавірус в Україні

За попередню добу, 2 серпня, в Україні було встановлено 884 нових випадки COVID-19. Госпіталізовано 334 людини. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Парламентарій від Слуги народу Олександр Качура 3 серпня заявив, що наприкінці літа або у вересні в Україні можуть запустити локальні локдауни. Вже восени може бути впроваджено загальнонаціональний карантинний режим.

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