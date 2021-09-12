В Україні за добу зафіксували понад дві тисячі нових випадків COVID-19 - МОЗ

У МОЗ повідомили дані про зараження коронавірусом в Україні / Фото Reuters

В Україні станом на ранок неділі, 12 вересня, зафіксовано 2196 нових випадків захворювання COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, видужало 499 осіб. При цьому було зареєстровано 22 летальних випадки.

"За добу 11 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19 (з них дітей - 236, медпрацівників - 35). Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 257 осіб; летальних випадків - 22; одужали – 499 осіб", - повідомило МОЗ України.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

у Києві (193);

у Чернівецькій області (189);

у Харківській області (182);

у Тернопільській області (173);

у Дніпропетровській області (172).

Всього за період пандемії в Україні захворіло 2 316 619 осіб, видужало 2 221 110 осіб, летальних випадків - 54 342.

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Нагадаємо, цілодобово раніше коронавірус в Україні виявили у 3869 жителів країни.

У тому числі захворіли 387 етей і 76 медпрацівників.