В Україні зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу

Зафіксовано 25 смертей в результаті COVID-19.
За минулу добу в Україні виявили 1003 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 25 смертей.
Як розповіли у прес-службі МОЗ, за добу госпіталізували 701 людину.
При цьому видужали - 236 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 15 850 осіб, методом ІФА-2 233 особи, експрес - тестами-20 019 осіб.
Статистика коронавірусу по регіонах
Найбільше нових заражень у Києві та Дніпропетровській області:
- Київ (153);
- Дніпропетровська область (131);
- Харківська область (77);
- Одеська область (76);
- Житомирська область (52).
Коронавірус в Україні
Загальна статистика:
- захворіли-2 274 561 людини;
- одужали-2 200 999 осіб;
- летальних випадків-53 457.
Нагадаємо, 21 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 732 жителів країни. У тому числі захворіли 104 дитини та 32 медпрацівники. Було госпіталізовано 616 осіб; летальних випадків-38.
Автор: Олексій Тичина