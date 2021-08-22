В Україні зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу

В Україні виявили 1003 нових випадки коронавірусу / Reuters

За минулу добу в Україні виявили 1003 нових випадки коронавірусної хвороби. Зафіксовано 25 смертей.

Як розповіли у прес-службі МОЗ, за добу госпіталізували 701 людину.

При цьому видужали - 236 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 15 850 осіб, методом ІФА-2 233 особи, експрес - тестами-20 019 осіб.

Статистика коронавірусу по регіонах

Найбільше нових заражень у Києві та Дніпропетровській області:

Київ (153);

Дніпропетровська область (131);

Харківська область (77);

Одеська область (76);

Житомирська область (52).

Коронавірус в Україні

Загальна статистика:

захворіли-2 274 561 людини;

одужали-2 200 999 осіб;

летальних випадків-53 457.

Нагадаємо, 21 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 732 жителів країни. У тому числі захворіли 104 дитини та 32 медпрацівники. Було госпіталізовано 616 осіб; летальних випадків-38.