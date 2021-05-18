В Україні заговорили про покупку протиракетної системи на кшталт "Залізного купола"

Міністерство оборони України розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони типу "Залізного купола".

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, зараз цю систему активно використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли з Сектора Газа.

Таран пояснив, що останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні.

"Залізний купол" - один з кращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на зразок "Залізного купола", - сказав Таран.

Залізний купол

Це тактична система протиракетної оборони( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael.

Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.