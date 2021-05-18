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В Україні заговорили про покупку протиракетної системи на кшталт "Залізного купола"

18 травня 2021, 23:59
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Систему протиракетної оборони на кшталт "Залізного купола" планує придбати Міністерство оборони України.

Залізний купол
Залізний купол може з'явиться в Україні / wikipedia

Міністерство оборони України розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони типу "Залізного купола".

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, зараз цю систему активно використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли з Сектора Газа.

Таран пояснив, що останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні.

"Залізний купол" - один з кращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на зразок "Залізного купола", - сказав Таран.

Залізний купол

Це тактична система протиракетної оборони( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael.

Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.

Загострення між Палестиною та Ізраїлем - про що раніше писав Главред:

  • З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
  • Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.
  • Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.
  • ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.
  • Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.

Ізраїль Україна Андрій Таран
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