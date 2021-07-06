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В Україні заборонили показувати легендарний серіал "Не народися красивою"

6 липня 2021, 17:08

Тепер "Не народися красивою" і деяка кількість інших, не настільки знаменитих російських серіалів, тепер заборонені до демонстрації в Україні.

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Серіал Не народися красивою / колаж СТС

В Україні заборонили демонструвати сім фільмів і серіалів російського та українського виробництва. В першу чергу легендарний мелодраматичний серіал нульових років "Не родись красивою". Про це у вівторок, 6 липня, заявили співробітники Державного агентства з питань.

У переліку заборони вказані картини "Шукайте маму"(2012),"Однокласниці (Право на щастя)" (2007), "Не плач на мене, Аргентина!" (2012-2013) і "Щасливої дороги!" (2008), а також мюзикл "Алі-Баба і сорок розбійників" (2005) і "Офіцерські дружини" (2015).

Як повідомляють в Держкіно, всі вищевказані фільми і серіали заборонені для демонстрування, через участь в них осіб, які внесені до "переліку створюють загрозу національній безпеці України". А саме - актриси / співачки Юлії Глібової (Беретта), співака Дениса Клявера, акторів Костянтина Кабанова і Романа Курцина.

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Нагадаємо, минулого року Держкіно запретило до показу в Україні фільм Вісім перших побачень через російську актрису Катерину Варнаву, яка внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через виступ в окупованому Криму.

Одним з продюсерів і сценаристів даного фільму є чинний президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв у ньому одну з головних ролей.

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