В Україні заборонять низку сайтів: під патронатом РНБО з'явиться реєстр "Укркомнагляду"

РНБО створює список заборонених сайтів на території України / Офіс президента

Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення про створення на території України спеціального реєстру заборонених сайтів. Фактично це означає появу так званого "Укркомнагляду" – аналога російської служби з контролю діяльності сфер зв'язку та масової інформації. Реєстр створюють з ініціативи операторів, яким важливо уточнити, які сайти потенційно можуть заблокувати. Всього у списку можуть опинитися 400 ресурсів. Про це заявив учасник Інтернет-асоціації України та член групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв.

"Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолютно неможливим в Україні", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За інформацією порталу dev.ua, який посилався на Тульєва, наразі мова йде про технічну частину рішення – визначення списку з назвою сайтів, які повинні бути заблоковані.

Вказується, що реєстр з'явиться з ініціативи великих операторів, яким треба розуміти, які конкретно ресурси можуть бути заблоковані на вимогу держави. РНБО працює над підготовкою 400 таких сайтів.

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У коментарі НВ Бізнес Тульєв сказав, що політичне рішення щодо реєстру вже прийнято, а з понеділка запрацює робоча група.

"В українському законодавстві не прописано, крім рішення суду з дитячої порнографії, як саме повинні відбуватися ці блокування. Наше оскарження в ЄСПЛ наразі будується на тому, що в Україні немає процедури і немає законної підстави щось заблокувати", - підкреслив Максим Тулєєв.

Блокування "каналів Медведчука" в Україні

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого своїм указом запустив рішення РНБО про санкції щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Термін дії обмежень складе 5 років. У результаті такого рішення мовлення телеканалів 112, Zik і NewsOne, які афільовані з Медведчуком і Козаком, заборонили на території української держави.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква казав, що держава вирішила заблокувати "канали Медведчука" після того, як правоохоронцям вдалося отримати інформацію про фінансування 112 Україна, Zik і NewsOne з території Росії.

В СБУ вивчали версію, згідно з якою Тарас Козак підозрювався в реалізації комерційної діяльності на підконтрольних бойовикам "ЛНР" територіях Луганської області. Передбачалося, що через компанію Донське вугілля могли фінансуватися телеканали.

24 лютого стало відомо, що в квітні журналісти "каналів Медведчука" повинні запустити новий телеканал - Перший незалежний. Однак канал з'явився ще 26 лютого. Через годину ресурс заблокували в кабельних мережах на вимогу СБУ.