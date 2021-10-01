В Україні запустили електронні лікарняні: як працюватиме система / ua.depositphotos.com

З 1 жовтня лікарняні листи (вони ж документи про тимчасову непрацездатність) в Україні будуть оформлятися виключно онлайн. Про це повідомляє портал ТСН.Ранка.

Для того, щоб відкрити лікарняний лист, пацієнт обов'язково повинен відвідати сімейного лікаря, а ось закрити його можна буде автоматично − в онлайн-режимі. У Кабінеті Міністрів переконані, що це допоможе побороти корупцію. До цього в мережі за суму в кілька сотень гривень можна було придбати підроблені лікарняні. Зараз же в електронній системі можна буде перевірити - скільки лікарняних листів виписав лікар і кому. Чиновники підрахували - таким чином держава буде економити до 4 мільярдів гривень на рік.

До слова, електронні лікарняні в тестовому режимі запустили ще на початку червня нинішнього року. Повністю відмовитися від паперових довідок планували з 1 вересня. Але не всі медичні заклади встигли до такого нововведення підготуватися. Тому дату переходу в онлайн відклали - на місяць.

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Нагадаємо, раніше в уряді України вирішили змінити порядок призначення виплат по тимчасовій непрацездатності (лікарняних).

У Кабміні проекті закону пропонується, щоб з 2023 року виплата лікарняних з коштів Фонду соціального страхування починалася з восьмого дня непрацездатності.

А, власне, перші сім днів хвороби працівника повинен буде оплачувати роботодавець.