Johnson & Johnson офіційно в Україні: КМУ зареєстрував ще одну вакцину проти коронавирусу

В Україні офіційно визнали ще одну вакцину / УНІАН

Український уряд зареєстрував вакцину від COVID-19 виробника Johnson & Johnson.

Відповідне рішення було прийнято в середу, 18 серпня, на засіданні Кабміну.

Таким чином препарат Janssen COVID-19 Vaccine додали до переліку вакцин, після вакцинації якими щеплені громадян отримують COVID-сертифікат.

Її особливість в тому, що для повної вакцинації потрібна тільки одна доза. Тому українцям не доведеться стояти в черзі по кілька разів для того, щоб пройти повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції.

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У середині липня в МОЗ заявляли, що в майбутньому в Україні можуть запустити систему так званих внутрішніх COVID-паспортів, а кафе, ресторани і ТРЦ зможуть відвідувати тільки особи, які вакцинувалися від коронавірусу.

Головний санлікар ігор Кузін уточнив, що подібні рішення є прерогативою уряду. Втім, за його словами, заходи, згідно з якими розважальні заклади відвідуватимуть лише вакциновані, можуть запровадити під час локдауна в Україні.