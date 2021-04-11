В Україні заявили про потужну відповідь Європи через стягування військ Росії

Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі агресії РФ.
Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з керівниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів, всі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.
"Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів. Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України на тлі ескалації Росією ситуації з безпеки", - заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.
Зокрема, за останні 11 днів глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорив з колегами з Великобританії, США, Німеччини, Франції, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Чехії, Польщі, Словаччини та інших країн.
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Крім того, він мав розмову з Верховним представником ЄС і генеральним секретарем ОБСЄ.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 31 ьерезня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
- У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
- 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.