В Україні заявили про потужну відповідь Європи через стягування військ Росії

МЗС України про ситуацію на кордоні / УНІАН

Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з керівниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів, всі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

"Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів. Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України на тлі ескалації Росією ситуації з безпеки", - заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Зокрема, за останні 11 днів глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорив з колегами з Великобританії, США, Німеччини, Франції, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Чехії, Польщі, Словаччини та інших країн.

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Крім того, він мав розмову з Верховним представником ЄС і генеральним секретарем ОБСЄ.

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