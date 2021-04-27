В українській розвідці розповіли, чи йде відведення військ РФ від кордону

Російські війська / Reuters

Командування російських Збройних сил продовжує підтримувати в готовності до застосування угруповання військ на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють представники Головного управління розвідки українського Міноборони

"З цією метою проводяться постійні тренування артилерійських і мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об'єднаних сил режиму припинення вогню для вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій", ‒ заявили у відомстві.

Розвідники повідомляють, що особлива увага приділяється облаштуванню помилкових рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння і військової техніки. Такі заходи застосовуються росіянами для того, щоб ввести в оману війська операції Об'єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню.

Крім того, повідомляють в ГУР, окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин підконтрольних Кремлю бойовиків "ДНР" і "ЛНР". На минулому тижні доставили паливо і боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько тридцяти тонн.

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