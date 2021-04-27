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В українській розвідці розповіли, чи йде відведення військ РФ від кордону

27 квітня 2021, 15:04

Як повідомляють в українській розвідці., окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин підконтрольних Кремлю бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

Російські війська
Російські війська / Reuters

Командування російських Збройних сил продовжує підтримувати в готовності до застосування угруповання військ на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють представники Головного управління розвідки українського Міноборони

"З цією метою проводяться постійні тренування артилерійських і мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об'єднаних сил режиму припинення вогню для вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій", ‒ заявили у відомстві.

Розвідники повідомляють, що особлива увага приділяється облаштуванню помилкових рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння і військової техніки. Такі заходи застосовуються росіянами для того, щоб ввести в оману війська операції Об'єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню.

Крім того, повідомляють в ГУР, окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин підконтрольних Кремлю бойовиків "ДНР" і "ЛНР". На минулому тижні доставили паливо і боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько тридцяти тонн.

читайте такожУ Зеленського звернулися до США за військовою допомогою через нарощування військ РФ

Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомлялося:

  • Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, Чому Україна досі не в НАТО.
  • Глава офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
  • Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.
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