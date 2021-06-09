В Україну доставили десятки тисяч вакцин Pfizer від коронавірусу

Вакцина від COVID-19 виробництва Pfizer / Reuters

В Україну доставили нову партію протикоронавірусної вакцини Comirnaty (виробництво компанії Pfizer-BioNTech). До її складу увійшли понад 66 тисяч доз, повідомляється на сайті МОЗ.

Як повідомляють чиновники, вакцину закуповують за державний рахунок через міжнародне агентство Crown Agents. Вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей з першого і третього етапів вакцинації.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти коронавірусу COVID-19, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Її ефективність становить 95%.

Україна вже отримала 234 тисячі доз цього препарату, закупленого за державні кошти. Крім того, 707 850 доз Comirnaty / Pfizer отримано за рахунок донорів в рамках ініціативи COVAX. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім препарату від Pfizer, Україна отримала півмільйона доз вакцини AstraZeneca / Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва і 1 713 316 доз китайської вакцини CoronaVac / Sinovac.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.