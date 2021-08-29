В Україну прилетіло понад 5000 хасидів: скільки ще паломників прибуде на святкування Рош ха-Шана

Точна кількість хасидів невідома / УНІАН

В Україну на святкування юдейського нового року-Рош ха-Шана вже прибуло більше 5 000 хасидів. Про це в неділю, 29 серпня, заявив головний рабин України Моше Реувен Асмана.

"Насправді, ніхто не знає точну цифру, адже хасиди з'їжджаються з усього світу, не тільки з Ізраїлю. І, за моєю інформацією, є більше п'яти тисяч хасидів вже на місці, напевно, навіть значно більше", - розповів Моше Реувен Асман.

Також він зазначив, що сьогодні хасиди знаходяться не тільки в Умані Черкаської області, а й в інших містах. Зокрема, вони заздалегідь приїхали на свято.

"Кожен день зараз буде близько двох тисяч прилітати. Є і чартерні рейси", - додав Моше Реувен Асман.

Відомо, що в Умані на Рош ха-Шана слідкувати за порядком у місцях компактного проживання та паломництва брацлавських хасидів будуть понад півсотні копів.

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"Понад півсотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом двох тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так і іноземних гостей під час святкування Рош га-Шана", - зазначено в повідомленні поліції.

Коли святкується Рош ха-Шана

Новий 5782 рік за іудейським календарем почнуть святкувати ввечері 6 вересня, а закінчать ввечері 8 вересня.

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Нагадаємо, раніше представники єврейської національності влаштували розваги на одній із заправок міста Чоп Закарпатської області. Пасажири автобуса, зокрема, хасиди, вирішили розім'яти своє тіло після довгої поїздки і почали танцювати.

Також минулого року, після того як паломники-хасиди покинули пункт пропуску Яриловичі на кордоні з Україною, в країні залишилися гори сміття.