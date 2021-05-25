В Укрпошті розповіли, чи продовжать доставляти посилки в Білорусь

Укрпошта розповіла, чи буде доставляти посилки в Білорусь / 24 канал

Попри скасування авіасполучення з Білоруссю, Укрпошта продовжить доставку відправлень в Білорусь і з цієї країни. Доставка здійснюватиметься наземним видом транспорту, повідомляється на сайті компанії.

"Компанія не буде використовувати авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв'язку з прийнятим 25 травня рішенням уряду про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія дозволить Белпочте відправляти посилки українцям.

Щомісяця з України В Білорусь відправлялося до 10 тисяч посилок, бандеролей, листів і майже така сама кількість відправлень надходила в Україну.

Також Укрпошта забезпечить транзит відправлень інших поштових відправлень до Білорусі наземним транспортом.

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Крім цього компнія продовжить виконання спільного проекту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom в рамках якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва з подальшим транспортуванням частини відправлень для Молдови та Білорусі.

Через зміну способу доставки можливі зміни в термінах доставки відправлень до Білорусі, додали в пресслужбі Укрпошти.

Припинення авіасполучення України з Білоруссю