В Укрпошті розповіли, чи продовжать доставляти посилки в Білорусь

Компанія не буде використовувати авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв'язку з ухваленим 25 травня рішенням уряду.
Попри скасування авіасполучення з Білоруссю, Укрпошта продовжить доставку відправлень в Білорусь і з цієї країни. Доставка здійснюватиметься наземним видом транспорту, повідомляється на сайті компанії.
"Компанія не буде використовувати авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв'язку з прийнятим 25 травня рішенням уряду про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що компанія дозволить Белпочте відправляти посилки українцям.
Щомісяця з України В Білорусь відправлялося до 10 тисяч посилок, бандеролей, листів і майже така сама кількість відправлень надходила в Україну.
Також Укрпошта забезпечить транзит відправлень інших поштових відправлень до Білорусі наземним транспортом.
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Крім цього компнія продовжить виконання спільного проекту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom в рамках якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва з подальшим транспортуванням частини відправлень для Молдови та Білорусі.
Через зміну способу доставки можливі зміни в термінах доставки відправлень до Білорусі, додали в пресслужбі Укрпошти.
Припинення авіасполучення України з Білоруссю
- Президент України Володимир Зеленський 24 травня за підсумками наради на Банковій доручив уряду підготувати документи за рішенням про припинення авіасполучення з Білоруссю.
- Причиною такого рішення Києва став інцидент в Мінську 23 травня, коли в столиці Республіки посадили літак рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс під приводом знаходження бомби на борту. На борту авіалайнера перебував Білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич, якого затримали силовики.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 25 травня оголосив про те, що з 00:00 вівторка, 26 травня, офіційно припиняється авіасполучення між Україною та Білоруссю.