В Умані сталася страшна стрілянина

Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази. Стрілянина сталася близько 15:00 на вулиці Софії Перовської.
В Умані в суботу, 22 травня, сталася стрільба в хасидському кварталі. В результаті інциденту двоє хасидів отримали поранення, повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.
Стрілянина сталася близько 15:00 на вулиці Софії Перовської.
"В результаті постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні", - повідомили в поліції.
Наразі на місці тривають слідчі дії.
"Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків і беруть пояснення в очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців", - додали в поліції.
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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.
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