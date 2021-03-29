В УЗ назвали можливу причину НП з Інтерсіті під Запоріжжям

Розкрито попередню причину НП з Інтерсіті у Запоріжжя / Facebook.com

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський сказав, що попередня причина надзвичайної події з поїздом Інтерсіті під Запоріжжям – проблема з рейками.

Попередньо відомо, що машиніст помітив проблему з рейками й відразу екстрено загальмував, розповів управлінець в ефірі каналу Україна 24.

За його словами, швидка реакція машиніста – один з факторів, завдяки якому у результаті НП немає жертв.

"...Є попередній коментар від машиніста про те, що була проблема з рейками, ...але це все комісія буде на місці вивчати у всіх деталях...", – поділився Перцовський.

Співрозмовник додав, що після аварії було порушено контактний провід. Управлінець також повідомив, що пасажирів Інтерсіті довезуть до Запоріжжя на тепловозі.