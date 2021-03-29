В УЗ назвали можливу причину НП з Інтерсіті під Запоріжжям

Вагони поїзда могли зійти з рейок через одну проблему, повідомили в Укрзалізниці.
Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський сказав, що попередня причина надзвичайної події з поїздом Інтерсіті під Запоріжжям – проблема з рейками.
Попередньо відомо, що машиніст помітив проблему з рейками й відразу екстрено загальмував, розповів управлінець в ефірі каналу Україна 24.
За його словами, швидка реакція машиніста – один з факторів, завдяки якому у результаті НП немає жертв.
"...Є попередній коментар від машиніста про те, що була проблема з рейками, ...але це все комісія буде на місці вивчати у всіх деталях...", – поділився Перцовський.
Співрозмовник додав, що після аварії було порушено контактний провід. Управлінець також повідомив, що пасажирів Інтерсіті довезуть до Запоріжжя на тепловозі.
- Раніше стало відомо, що 29 березня поїзд сполученням Київ – Запоріжжя (№732) не доїхав до пункту призначення. За 50 кілометрах від Запоріжжя з рейок зійшли шість вагонів з дев'яти, у них знаходилися 88 пасажирів. Жертв та постраждалих немає.
- В УЗ поділилися, що для розслідування інциденту створили комісію.
- Інтерсіті виїхав з Києва до Запоріжжя о 07:08, він мав приїхати у пункт призначення о 15:15.
Автор: Катерина Присяжнюк