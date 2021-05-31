В Ужгороді у маршрутці напали на жінку просто на очах у сина

Потерпіла жінка викликала копів. Правоохоронці затримали нападника. Своїх дій чоловік не зміг пояснити.
В Ужгороді на вулиці Грушевського чоловік здійснив напад на 36-річну жінку через місце в маршрутці. Він штовхав її, повідомили в Нацполиции Закарпатської області.
На відео, яке опублікували в Мережі можна почути чути, як спочатку чоловік дорікає жінку з дитиною, що вона не звільнила місце пасажирці у віці. Коли ж мати з дитиною намагаються вийти з маршрутки, чоловік спочатку штовхає жінку, а потім і кілька разів її штовхає. Після чого нападник виходить з салону автобуса.
Як повідомили в патрульній поліції Закарпаття, потерпіла жінка викликала копів. Правоохоронці затримали нападника. Своїх дій чоловік не зміг пояснити.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто легке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує штраф або виправні роботи.
- Нагадаємо, раніше в Бучі та Вишгороді Київської області несподівано для місцевих жителів з'явилися поліцейські контрольно-пропускні пункти. Поліція проводила заходи, пов'язані з розшуком зловмисника, який зумів втекти із зали суду в Ірпені.
- У поліції заявляли, над ним повинен був відбутися суд через кримінальну справу, в рамках якого зафіксовані факти його приходу на побачення до жінок з метою їх обману і пограбування.