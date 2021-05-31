В Ужгороді у маршрутці напали на жінку просто на очах у сина

В Ужгороді в маршрутці стався напад / скріншот з відео

В Ужгороді на вулиці Грушевського чоловік здійснив напад на 36-річну жінку через місце в маршрутці. Він штовхав її, повідомили в Нацполиции Закарпатської області.

На відео, яке опублікували в Мережі можна почути чути, як спочатку чоловік дорікає жінку з дитиною, що вона не звільнила місце пасажирці у віці. Коли ж мати з дитиною намагаються вийти з маршрутки, чоловік спочатку штовхає жінку, а потім і кілька разів її штовхає. Після чого нападник виходить з салону автобуса.

Як повідомили в патрульній поліції Закарпаття, потерпіла жінка викликала копів. Правоохоронці затримали нападника. Своїх дій чоловік не зміг пояснити.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто легке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує штраф або виправні роботи.