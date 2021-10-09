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В Ужгородській школі дітям видають сніданки у файлах для паперу: шокуючі кадри

9 жовтня 2021, 22:16

Канцелярські мультифори виготовляють з поліетилену, який при нагріванні виділяє шкідливі речовини.

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Ужгородська школа № 6 імені В. С Гренджі-Донського / скріншот

У соціальних мережах опублікували інформацію про те, що в одній з ужгородських шкіл дітям в їдальні видавали млинці в канцелярських файлах. Прокуратура та управління освіти вже вивчають цей інцидент.

Зокрема, інформацію про цей випадок поширили у Facebook-групі "Ужгород Кримінальний". Там вказують, що в Ужгородській школі № 6 щоденне меню – це "їжа, від одного погляду на яку стає огидно, не кажучи вже про її якість, корисність, смакові та поживні властивості".

Також у групі поширили відео, на якому показують страви зі шкільного меню. Там видно, що млинці на сніданок дітям видають у файлі для документів. Автори звернули увагу, що при нагріванні він виділяє речовини, які можуть завдати шкоди організму людини, в тому числі при контакті з гарячою їжею.

"Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м'яса і інших потрібних дитячому організму продуктів – все це щоденні реалії, з якими стикаються учні Ужгородської ЗОШ N6 (і, не виключено, що і інших шкіл)", – наголошується в публікації.

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Городяни також поскаржилися на якість харчування в їдальні шостої школи: перші страви виглядають неапетитно, а компот занадто розбавлений. При цьому на друге подають найдешевші і холодні макарони з яйцем.

"М'ясо тут дають рідко, адже його краде підприємець, який виграв тендер", — стверджують автори відеоролика.

Що кажуть у поліції та мерії

Як передає "Укрінформ", в Ужгороді прокуратура зараз вивчає можливість внесення відомостей до ЄРДР з приводу оприлюднених фактів, повідомила прессекретар Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

"Провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти міськради. Але оскільки опубліковані відповідні факти порушення організації процесу харчування в місцевих ЗМІ та соцмережах, то слідчі вивчать викладені обставини", – сказала Хижняк.

У відділі інформаційної роботи міськради запевнили, що теж вивчають ситуацію в цій школі. Вони обіцяють залучити підприємця до відповідальності, якщо виявлять в їдальні порушення щодо організації харчування для учнів.

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завтрак шкільна їдальня новини Ужгорода
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