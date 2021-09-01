У Вашингтоні проходить зустріч Зеленського і Байдена: всі подробиці

Зустріч Зеленського і Байдена в США / Reuters

У Білому домі ввечері, 1 вересня, почалася зустріч президента України Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Як відомо, на порядку денному енергетична безпека та оновлення стратегічного партнерства.

Перед переговорами сторони зробили короткі заяви для ЗМІ. Потім глави держав вирушили розмовляти в розширеному форматі і віч-на-віч.

Під час спільної заяви Байден зазначив, що за останні 30 років партнерство між країнами зміцніло. Також він заявив про прихильність США суверенітету на тлі російської агресії.

Крім того, президент США додав, що хотів би відвідати Україну ще раз.

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Після промови Джо Байдена Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з американським президентом вступ України до НАТО.

"Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їхнє бачення, роль і терміни України в НАТО", - сказав Зеленський під час вступної промови перед журналістами в Білому домі.

Крім того, українська делегація передала президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену список незаконно ув'язнених українців на окупованих територіях Донбасу, Криму та Російської Федерації. У документі вказуються імена 450 осіб.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, попросив у лідера США допомогти зі звільненням незаконно ув'язнених Росією українців.

"Ми вранці передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму, в Росії. І їх близько 450 осіб. Як США можуть допомогти в цьому питанні", - зазначив президент України.

Україна і США домовилися про перезапуск комісії з питань стратегічного партнерства. Америка прийняла рішення надати пакет фінансової допомоги.

За словами лідера США, Штати нададуть Україні пакет фінансової допомоги в розмірі 60 млн доларів.

"Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства і надаємо новий пакет допомогу в розмірі 60 млн доларів", - зазначив Джо Байден.

Візит Зеленського до США - про що раніше повідомляв Главред:

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у ніч на вівторок, 31 серпня, прибули до США.

31 серпня Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Між країнами було підписано угоду про стратегічне партнерство у сфері оборони.