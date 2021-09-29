В Угорщині пригрозили блокувати вступ України до НАТО після газової угоди з Росією

В Угорщині відреагували досить різко / УНІАН

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику країни. Політик підкреслив, що Будапешту варто продовжувати блокувати вступ України до НАТО.

"Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, оскільки Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту, тому Угорщині слід продовжувати блокувати переговори про її вступ до НАТО", - наводить слова політика magyarnemzet .

Газовий конфлікт України та Угорщини

"Газпром" підписав контракт на поставку в Угорщину російського газу в обхід України. Передбачається, що щорічно протягом п'ятнадцяти років в центрально-європейську країну будуть надходити чотири з половиною мільярди кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи.

Така угода викликала негативну реакцію в Україні-глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що це сталося з метою виключення України зі схеми транзиту газу на вимогу Росії.

читайте такожЯк Україна прогавила угоду Росії та Угорщини щодо газу, і які будуть "ягідки" "Я проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями - ми або наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоди з Газпромом, але ми чітко бачимо, що економічно Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який би включав в себе транзит через Україну", - зазначив Кулеба.

Також українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.