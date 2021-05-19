У Вінниці п'яний водій з розбитим обличчям повзав навколішки

На кадрах видно, що водій, впавши на землю, намагається встати на ноги і знову доповзти до машини
В Вінниці п'яний водій повзав по асфальту та не міг встояти на четвереньках, чим шокував перехожих.
Чоловік заїхав на територію підприємства, якимось чином зумів припаркувати авто, з якого буквально випав, до того ж розбив собі обличчя. Відео потрапило в Мережу, повідомляє УНІАН.
На кадрах видно, що водій, впавши на землю, намагається встати на ноги і знову доповзти до машини, але йому це не вдається. Очевидці викликали поліцію.
"П'яні ДТП" - про що раніше писав Главред:
- У ніч на 1 травня в Києві на бульварі Лесі Українки п'яний 26-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 порушив правила дорожнього руху, намагався сховатися від поліцейських і врізався в дерево і в опору світлофора.
- Загинули 18-річна пасажирка машини. У салоні також перебувала 19-річна дівчина, вона вижила.
- У Києві, 17 травня, на північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік. Після аварії водій намагався втекти з місця ДТП.
- Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.
Автор: Катерина Трохимчук