У Вінниці п'яний водій з розбитим обличчям повзав навколішки

У Вінниці водій повзав на четвереньках / Фото скріншот з відео

В Вінниці п'яний водій повзав по асфальту та не міг встояти на четвереньках, чим шокував перехожих.

Чоловік заїхав на територію підприємства, якимось чином зумів припаркувати авто, з якого буквально випав, до того ж розбив собі обличчя. Відео потрапило в Мережу, повідомляє УНІАН.

На кадрах видно, що водій, впавши на землю, намагається встати на ноги і знову доповзти до машини, але йому це не вдається. Очевидці викликали поліцію.

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