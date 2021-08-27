У Вінниці серед щеплених від коронавірусу розіграють сотню цінних призів: головний - Toyota Corolla

Вакциновані вінничани отримають призи / УНІАН

В заохочення вакцинованим вінничанам місцева влада вирішила розіграти серед них безліч цінних призів. Головним із сотні подарунків буде автомобіль.

Як зазначено на сайті міськради, рішення про проведення конкурсу "Вакцинуйся. Збережи життя" прийняв виконком у четвер, 26 серпня.

Зокрема, мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що таким чином місцева влада хоче заохотити людей, які вакцинувалися від COVID-19.

Відзначається, що розіграш пройде в три етапи - 19 жовтня, 15 листопада і 17 грудня. Участь у ньому зможуть взяти жителі Вінницької міської територіальної громади, які отримали дві дози вакцини, дозволеної для використання на території України Міністерством охорони здоров'я. Причому тільки у віці від 16 років. Також у них повинна бути підписана декларація з сімейним лікарем.

Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міськради на сторінці "Вакцинуйся. Збережи життя" або звернутися з письмовою заявою в будь-яке міське відділення ЦНАП "Прозорий офіс". Для першого етапу - з 1 вересня по 17 жовтня, для другого розіграшу - до 13 листопада, для третього - до 15 грудня.

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Також зазначено, що вакциновані, які взяли участь у першому розіграші, але не отримали приз, автоматично стають учасниками другого та третього розіграшів.

Перемогу випадковим вибором числа, що відповідає номеру зареєстрованого учасника, визначатиме електронний сервіс.

19 жовтня і 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів і 15 велосипедів, а

17 грудня - 20 телевізорів, 20 велосипедів і машина марки Toyota Corolla.

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Нагадаємо, нове дослідження ізраїльських і американських вчених показало, що застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer Inc і BioNTech SE підвищує ймовірність виникнення захворювань серця. Зокрема, мова йде про міокардит. При цьому, у хворих коронавірусом ця загроза в рази вища.