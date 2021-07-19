У Вінниці потонула юна дівчина, яка виросла без матері

У Вінниці потонула виросла без матері юна дівчина Ірина Колот / Instagram

У Вінниці у водоймі знайшли тіло дівчини. Загиблою виявилася 22-річна городянка Ірина Колот. Про це повідомляє портал 20 хвилин.

16 липня, біля одного з кафе у Вінниці рятувальники дістали з Південного Бугу тіло невідомої дівчини. На місці тіло оглянув судмедексперт і не виявив ознак насильницької смерті.

Як розповіла Наталія, подруга загиблої, напередодні вони пішли на прогулянку до річки з друзями — двома хлопцями.

"Мати Ірини загинула в ДТП, коли дівчинці було вісім років. Її виховував батько. У січні Ірині мало виповнитися 23 роки. Вона дуже позитивна людина була. Останнім часом працювала Ревізором в "Аврорі"", — розповідає дівчина.

Як каже Наталя, Ірина приревнувала її до хлопця і пішла купатися на самоті.

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"Після цього ми вже її не бачили. Ірина так і не повернулася. Ми її шукали до першої години ночі і думали, що Іра пішла додому. А сьогодні дізналися, що її вчора знайшли мертвою", — розповіла дівчина.

Зараз ведеться слідство і поліція з'ясовує обставини смерті Ірини.

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Нагадаємо, раніше в Одесі на пляжі Аркадія труп потопельника пролежав чотири години. В цей час відпочиваючі розважалися, як ні в чому не бувало.

"З пів на восьму ранку на пляжі лежало тіло 83-річного чоловіка, забрали його тільки до полудня. Поки невідомо, що стало причиною загибелі - проблеми зі здоров'ям, необережна поведінка або самогубство", - написали місцеві ЗМІ.