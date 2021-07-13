У Вінницькій області авто від удару відкинуло на узбіччя, де стояли жінки: дві з них загинули / Нацполіція

Моторошна смертельна автомобільна аварія сталася в Тульчинському районі Вінницької області - там на автодорозі біля села Ганнопіль унаслідок зіткнення автомобіль відкинуло на жінок, які стояли на узбіччі. Унаслідок ДТП загинули дві жінки, а третю з травмами доставили до медустанови.

Як повідомили у пресслужбі Нацполції Вінницької області, 12 липня орієнтовно о 17:40 на автодорозі села Ганнопіль зіткнулися два автомобілі "ВАЗ" та BMW. Після сильного удару одну з машин відкинуло на узбіччя – в тому місці якраз стояли три жінки.

Унаслідок наїзду дві жінки у віці 54 і 64 років загинули на місці події. Ще одну 69-річну місцеву жительку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

За кермом, за попередньою інформацією, перебувала 26-річна вагітна жінка. Її та 38-річного водія "ВАЗа" госпіталізували до Тульчинської лікарні.

"Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі", — повідомили в поліції.

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