У Вінницькій області чоловік по-звірячому зарізав подругу, з якою тільки познайомився

У Вінницькій області сталося моторошне вбивство / скрін

У Вінницькій області копи затримали чоловіка, який убив 37-річну жінку, з якою тільки-но встиг познайомиться, розповіли у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили в квартирі. Їй було нанесено сім ножових ударів в область серця і легень. За результатами слідчо-розшукових дій було встановлено, що злочин скоїв 41-річний місцевий житель.

"Зараз з'ясовано, що потерпіла за кілька годин до скоєння злочину познайомилася з майбутнім вбивцею. Під час спільного відпочинку один на один у них виникла конфліктна ситуація і зловмисник наніс жінці кілька ударів ножем, залишивши її помирати. Після цього поганець намагався уникнути відповідальності, викинув закривавлений одяг тощо. Заради конспірації "розумник" навіть позбувся власної бороди і вусів", - розповіли в поліції.

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У скоєному зловмисник зізнався, його затримали і помістили до слідчого ізолятору. Чоловікові оголосять підозру і оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Харкові вчителі врятували дівчинку від її ж матері. П'ятикласниця не з'являлася на уроках і не виходила на зв'язок. Педагоги попрямували до неї додому і з'ясували, що мати не випускала дочку з квартири цілих три місяці.

Також раніше вагітна киянка вбила свою матір і, злякавшись осуду близьких, закопала її труп у дворі. Копи знайшли сильно розкладене тіло.