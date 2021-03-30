У Вінницькій області п'яний водій збив на смерть двох дітей

У Вінницькій області сталася ДТП / Нацполіція

У Вінницькій області п'яний водій скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень вони загинули на місці події, пише пресслужба Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) трапилася близько 13:00 в селі Росоша Липовецької територіальної громади. 20-річний водій автомобіля Skoda на смерть збив двох хлопчиків 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїжджу частину дороги.

Відзначається, що після цього іномарка з'їхала до кювету і загорілася, проте сам водій не постраждав. В організмі чоловіка виявлено 1,76 проміле алкоголю. На даний момент він затриманий.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.

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