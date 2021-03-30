У Вінницькій області п'яний водій збив на смерть двох дітей

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 13:00 в селі Росоша Липовецької територіальної громади.
У Вінницькій області п'яний водій скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень вони загинули на місці події, пише пресслужба Національної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) трапилася близько 13:00 в селі Росоша Липовецької територіальної громади. 20-річний водій автомобіля Skoda на смерть збив двох хлопчиків 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїжджу частину дороги.
Відзначається, що після цього іномарка з'їхала до кювету і загорілася, проте сам водій не постраждав. В організмі чоловіка виявлено 1,76 проміле алкоголю. На даний момент він затриманий.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.
Правила руху-про що раніше писав Главред:
- У липні 2020 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект №2695, який передбачає посилення відповідальності водіїв і істотно розширює права поліцейських на дорогах.
- Згідно з документом, українців поліція зможе зупиняти в профілактичних цілях і без всяких підстав перевіряти документи. У тому числі в нічні години і в святкові дні. Однак у другому читанні 16 лютого дану поправку депутати не проголосували.
- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в лютому 2020 року заявляв про те, що в Україні планується скасування обов'язкових листів порушникам правила дорожнього руху.