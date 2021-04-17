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У ЗСУ розповіли, які провокації готує Росія на Донбасі

17 квітня 2021, 21:32

Посилення військового конфлікту на Донбасі не виключається, вважає Віктор Ганущак.

Вивіска, Донбас
Спецпідрозділи РФ провокують ЗСУ на відкриття вогню у відповідь - штаб ООС / @vysotskiy.ap

Спеціальні підрозділи РФ проводять підготовку провокаційних дій на Донбасі. Вони ставлять перед собою завдання завдати максимум втрат українському особовому складу. Російські спецпідрозділи використовуються для того, щоб спровокувати вогонь у відповідь і задіяти цю ситуацію в протистоянні на інформаційному полі. Про це заявив заступник командувача Об'єднаними силами, генерал-майор Віктор Ганущак.

Як повідомляє Укрінформ, військовий розповів про те, що надалі не виключається посилення російсько-українського військового конфлікту на Донбасі. Провокації противника триватимуть: російська сторона має намір завдати максимум втрат особовому складу українських військ.

"Будуть провокаційні обстріли, противник буде провокувати. У них стоїть завдання - завдати максимум втрат особовому складу. Це доводить снайперський вогонь, де застосовуються спецпідрозділи Російської Федерації безпосередньо", - стверджує Ганущак.читайте такожГенерал ЗСУ пояснив, чи готова армія повернути Донбас силою

Також він додав, що російські спецпідрозділи під час війни використовуються для того, щоб викликати вогонь у відповідь, після чого застосувати ситуацію в сфері інформаційної війни.

"Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, а також іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять фахівці і працюють окремо за завданнями керівництва 1-го і 2-го армійського корпусу. Завдання у них стоїть - завдати шкоди, щоб спровокувати вогонь у відповідь", - підкреслили в штабі Операції об'єднаних сил.

Ситуація на Донбасі

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