У ЗСУ розповіли, які провокації готує Росія на Донбасі

Посилення військового конфлікту на Донбасі не виключається, вважає Віктор Ганущак.
Спеціальні підрозділи РФ проводять підготовку провокаційних дій на Донбасі. Вони ставлять перед собою завдання завдати максимум втрат українському особовому складу. Російські спецпідрозділи використовуються для того, щоб спровокувати вогонь у відповідь і задіяти цю ситуацію в протистоянні на інформаційному полі. Про це заявив заступник командувача Об'єднаними силами, генерал-майор Віктор Ганущак.
Як повідомляє Укрінформ, військовий розповів про те, що надалі не виключається посилення російсько-українського військового конфлікту на Донбасі. Провокації противника триватимуть: російська сторона має намір завдати максимум втрат особовому складу українських військ.
"Будуть провокаційні обстріли, противник буде провокувати. У них стоїть завдання - завдати максимум втрат особовому складу. Це доводить снайперський вогонь, де застосовуються спецпідрозділи Російської Федерації безпосередньо", - стверджує Ганущак.читайте такожГенерал ЗСУ пояснив, чи готова армія повернути Донбас силою
Також він додав, що російські спецпідрозділи під час війни використовуються для того, щоб викликати вогонь у відповідь, після чого застосувати ситуацію в сфері інформаційної війни.
"Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, а також іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять фахівці і працюють окремо за завданнями керівництва 1-го і 2-го армійського корпусу. Завдання у них стоїть - завдати шкоди, щоб спровокувати вогонь у відповідь", - підкреслили в штабі Операції об'єднаних сил.
Ситуація на Донбасі
- Заступник голови адміністрації російського президента Дмитро Козак 8 квітня пригрозив Києві "захистом Донбасу" у тому випадку, якщо відбудеться загострення збройного конфлікту в регіоні. Він стверджує, що це може стати "початком кінця" України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня зробив заяву про те, що армія України не планує проводити операцію зі звільнення окупованих районів Донбасу. Однак українські збройні сили будуть готові протистояти будь-яким провокаціям противника.
- У штабі Об'єднаних сил України 16 квітня розповіли, що російська сторона провокує українську армію на реалізацію силового сценарію і лякає жителів захопленого Донбасу так званим "наступом" ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель сказав про те, що Путін 16 квітня відмовився від участі в дискусії щодо ситуації на Донбасі.