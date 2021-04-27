У ЗСУ розповіли трагічні подробиці загибелі бійця на Донбасі

Подробиці загибелі бійця ЗСУ на Донбасі / УНІАН

У понеділок, 26 квітня, в зоні проведення ООС загинув загинув військовослужбовець Іван Ковалевський. Його поранили під час несення служби на спостережному посту, повідомили на сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 квітня 2021 року на Сході країни під час несення служби на спостережному посту був смертельно поранений солдат Ковалевський Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.

Народився Іван Ковалевський у селі Колісник Городенківського району Івано-Франківської області. У 58 бригаді (м. Конотоп) служив з лютого 2021 року.

Нормандські переговори-про що повідомлялося раніше: