У ЗСУ розповіли трагічні подробиці загибелі бійця на Донбасі

Народився Іван Ковалевський у селі Колісник Городенківського району Івано-Франківської області. У 58 бригаді (м. Конотоп) служив з лютого 2021 року.
У понеділок, 26 квітня, в зоні проведення ООС загинув загинув військовослужбовець Іван Ковалевський. Його поранили під час несення служби на спостережному посту, повідомили на сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.
"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 квітня 2021 року на Сході країни під час несення служби на спостережному посту був смертельно поранений солдат Ковалевський Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.
Народився Іван Ковалевський у селі Колісник Городенківського району Івано-Франківської області. У 58 бригаді (м. Конотоп) служив з лютого 2021 року.
Нормандські переговори-про що повідомлялося раніше:
- 20 квітня глава офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.
- 26 квітня голова офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що необхідно внести зміни до Мінських угод. Він додав, що, крім США, в нормандських переговорах по Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.
Автор: Катерина Трохимчук