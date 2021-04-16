У ЗСУ зробили заяву про провокації РФ на Донбасі та погрози Україні

ЗСУ готуються до відбиття нових загроз РФ на Донбасі / Штаб ООС

Об'єднані сили України на Донбасі проводять підготовку до можливого наступу російських військ з метою відбиття загрози. Агресор намагається спровокувати українські збройні сили на запуск силового сценарію. Росія реалізує у ОРДЛО інформаційну спецоперацію з поширення неправдивих відомостей про нібито плани Києва щодо військової операції на окупованих територіях, що призвело до панічних настроїв проживаючих там людей. Про це заявив заступник командувача ОС Віктор Ганущак.

"Ми готові до різних варіантів розвитку подій, у тому числі у випадку силового розвитку. Наразі нами проводиться низка заходів, йде реагування на загрози з російської сторони", - розповів він у коментарі Укрінформ, додавши, що противник постійно провокує ЗСУ на застосування сили на Донбасі.

Коментуючи інформацію про те, що в окупованому Донецьку тривають заходи з підготовки бомбосховищ, він вказав на проведення російською стороною інформаційної спецоперації на захоплених окремих районах Донецької та Луганської областей. Людей лякають нібито "наступом" України, що вже призвело до панічних настроїв серед місцевих жителів.читайте такожАрестович пояснив, чому захоплення України призведе до поразки Росії

"На сьогодні противник провів таку інформаційну оманливу операцію щодо доведення хибної інформації до населення, яке тимчасово знаходиться під окупацією. Людей довели до того, що вони проводять ці заходи під керівництвом органів управління, які на тимчасово окупованих територіях. Люди там в паніці. Людям... кажуть, начебто будуть якісь наступальні дії", - додав Ганущак.

Також він підкреслив, що Росія під час своєї інформаційної кампанії з поширення неправдивої інформації просуває меседж про те, що Україна нібито має намір знищити населення захоплених ОРДЛО.

Війська РФ біля кордонів України