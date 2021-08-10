У яхт-клубі Дніпра тримають на прив'язі покалічену овечку

Овечка з травмованою ногою сидить на прив'язі / скріншот

На території яхт-клубу у Дніпрі живе травмована овечка - у неї перебинтована нога. При цьому тварина - на прив'язі.

Очевидці кажуть, овечка насилу пересувається територією, у неї нездоровий вигляд, передає Telegram-канал Днепр сейчас.

На страждання тварини ніхто не звертає увагу - відвідувачі з дітьми лише фотографуються з хворою овечкою.

"В даний час відвідувачі з незворушним видом ходять територією яхт-клубу, а діти збираються навколо баранчика і сміються, знімають на телефон", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за жорстке поводження з тваринами, аж до позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Як відомо, випадки жорстокого поводження з тваринами - це далеко не рідкість в Україні. Наприклад, у Дніпрі стався моторошний випадок - 12 іноземців з Нігерії під час святкування дня народження перерізали горло трьом козам, а потім кинули їх у багаття. Одну козу дивом вдалося врятувати.