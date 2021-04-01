У Запоріжжі медики вимагали "внески" з тяжкохворих пацієнтів

Медиків спіймали на хабарах / Facebook.com

У Запоріжжі медиків міськлікарні швидкої допомоги спіймали на вимаганні хабарів. Медики, за версією співробітників СБУ, вимагали хабарі за проведення нейрохірургічних операцій інвалідам першої та другої груп.

За надання медичних послуг, які підпадають під безоплатну допомогу, чиновники Запорізької лікарні брали з пацієнтів до півмільйона гривень. Для передачі хабарів організатори схеми залучили посередника. Хабарі оформляли нібито добровільними "внесками" на розвиток лікарні, пише пресслужба СБУ.

"Розмір хабаря залежав від "пакету послуг", у тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка", - розповіли в СБУ.

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Правоохоронці затримали посередника, а також одного з організаторів незаконної схеми. СБУ порушила кримінальну справу за фактом хабарництва і готує фігурантам справи підозри. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв Главред: